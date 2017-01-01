iPhone 8 Beklenen Özellikleri

Apple’ın her sene olduğu gibi Eylül ayında tanıtacağı iPhone 7s belki de iPhone 8 modelinde donanımsal değişikliklerden çok tasarımsal değişiklikler merak konusu. Telefonun resmi olarak tanıtılmasına daha aylar var ancak şimdiden – neredeyse her gün – yeni bir iPhone 8 haberi ile karşılaşıyoruz. iPhone 8’in beklenen özelliklerini anlatan haberlerin Apple’a yakın kaynaklardan gelmesi ise heyecanı katlıyor. Kavisli OLED ekran, kablosuz şarj desteği, ekrana yerleşik Ana Ekran düğmesi, iris tarayıcı, USB Type-C, Apple Pencil desteği hayalleri süsleyen iPhone 8 özellikleri arasında. Apple, yeni iPhone’da bu kadar değişikliği bir arada bizlere sunacak mı bilemiyoruz ancak iPhone’un 10. yılı olmasıyla Apple kullanıcılarında beklentiler büyük. Ancak net olan bir şey var ki; Apple, iPhone 7 gibi bir önceki modelin geliştirilmiş sürümünü karşımıza çıkarırsa, tasarımsal hiçbir değişikliğe gitmezse zaten düşüşte olan iPhone satışları daha da düşecektir.