Nokia 6 ile Çekilen Fotoğraflar

Nokia hayranlarının Türkiye’de de satışa sunulacağı günü sabırsızlıkla beklediği Nokia 6, özellikle kamera konusunda kullanıcılarını üzmeyecek gibi görünüyor. Otomatik mod ve en yüksek çözünürlük ayarlarında çekilen örnek fotoğraflar, gerçek bir kullanıcı deneyimini yansıtıyor. Kapalı ve açık mekanda, yakın çekim, HDR açık, gece ve gündüz olmak üzere her koşulda çekilmiş fotoğraflardan oluşan galerimize göz atarak Nokia 6’nın kamera performansına ilişkin soru işaretlerini kafanızdan silebilirsiniz.