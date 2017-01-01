Samsung Galaxy S8 ile Çekilmiş Manzara Fotoğrafları

Manzara fotoğrafçısı Matthew Cattell’in Samsung Galaxy S8 ile çektiği etkileyici fotoğrafları galeride bir araya getirdik. Cihazın yeni otomatik HDR modunda çekilen fotoğraflarla İngiltere gezisine çıkıyoruz. Olayların gerçekleştiği Westminster köprüsü, şehrin en ünlü tarihi yapılarından Stonehenge, şehrin en yüksek dağı Snowdon ve daha pek çok nokta tüm detaylarıyla karşımıza çıkıyor. Ülkemizde 4399 TL'den satışa sunulan Samsung Galay S8’in kamera performansını merak ediyorsanız galerimize bakabilirsiniz.