Simsiyah Samsung Galaxy S8 Göründü!

Samsung’un 2017 amiral gemisi telefonu Galaxy S8’i resmi olarak görmemize çok az bir zaman kaldı. Lansman tarihinin yaklaşmasıyla sızıntılar da artmaya başladı. Weibo üzerinden paylaşılan görsellerde cihazın ön ve arka panelini çok net şekilde görebiliyoruz. Renk olarak iPhone 7 ile gördüğümüz simsiyah (parlak siyah, jet black) rengiyle bizleri karşılayan Samsung Galaxy S8’in 2560 x 1440 çözünürlükte Super AMOLED ekran (elbette ince çerçeve), Exynos 8895/Snapdragon 835 işlemci, 4GB bellek (Çin pazarında 6GB RAM ile gelebileceği söylentileri var), arka tarafında parmak izi okuyucu ile geleceği tahmin ediliyor.