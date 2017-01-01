Xiaomi Mi 6 Çift Kamerası İle Çekilen Etkileyici Fotoğraflar

Ülkemizde de büyük ilgi gören Çinli üretici Xiaomi’nin yeni çıkardığı akıllı telefon modeli Xiaomi Mi 6, 4000 fiyat etiketleriyle dikkat çeken 2017 amiral gemilerine kafa tutacak donanıma sahip. Özellikle iPhone 7 Plus ile kıyaslanabilecek çift kamerasıyla dikkatleri üzerine çeken Xiaomi Mi 6’nin satış fiyatının 360 dolar olması ise şaşırtıyor. 5.15 inç Full HD ekran, Snapdragon 835, 6 GB bellek, 64GB ve 128GB dahili depolama alanı, 3350 mAh batarya, 12 megapiksel çift arka kamera, USB Type-C bağlantısı… Kısacası üst seviye telefonlarda gördüğümüz donanım Mi 6’ya yerleştirilmiş. Bu fiyata ön sipariş rekoru kıracağı aşikar deyip cihazın arka kamerasıyla portre modunda çekilen örnek görsellerle baş başa bırakıyoruz.