Xiaomi Mi 6 Çift Kamerası İle Çekilen Etkileyici Fotoğraflar

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Ülkemizde de büyük ilgi gören Çinli üretici Xiaomi’nin yeni çıkardığı akıllı telefon modeli Xiaomi Mi 6, 4000 fiyat etiketleriyle dikkat çeken 2017 amiral gemilerine kafa tutacak donanıma sahip. Özellikle iPhone 7 Plus ile kıyaslanabilecek çift kamerasıyla dikkatleri üzerine çeken Xiaomi Mi 6’nin satış fiyatının 360 dolar olması ise şaşırtıyor. 5.15 inç Full HD ekran, Snapdragon 835, 6 GB bellek, 64GB ve 128GB dahili depolama alanı, 3350 mAh batarya, 12 megapiksel çift arka kamera, USB Type-C bağlantısı… Kısacası üst seviye telefonlarda gördüğümüz donanım Mi 6’ya yerleştirilmiş. Bu fiyata ön sipariş rekoru kıracağı aşikar deyip cihazın arka kamerasıyla portre modunda çekilen örnek görsellerle baş başa bırakıyoruz.

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